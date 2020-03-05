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Кремль рассказал о переговорах лидера России и Турции

05.03.2020 19:17
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Кремль рассказал о переговорах лидера России и Турции

5 марта в Москве стартовали переговоры глав РФ и Турции, в ходе которых стороны собирались обсудить разрешение конфликта в провинции Идлиб.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались с глазу на глаз, а затем к ним присоединились представители Российской Федерации и Турции, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в российской столице в четверг, 5 марта, стартовали переговоры Путина и Эрдогана, во время которых лидеры собирались обсудить разрешение конфликта в сирийском Идлибе, а также двусторонние отношения Москвы и Анкары.

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В Москве стартовали переговоры Путина и Эрдогана
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