Смартфоны могут усилить головную боль

Делают ли смартфоны наши головные боли устойчивыми к обезболивающим? Эксперты Американской академией неврологов предполагают, что да.

Предварительное исследование, опубликованное Американской академией неврологов, обнаружило доказательства того, что пользователи смартфонов получают больше обезболивающих средств от головной боли - и находят меньшее облегчение - чем люди, которые не используют смартфоны.

Исследование не доказывает, что смартфоны вызывают более широкое использование обезболивающих при головной боли - или, по сути, что "телефонные энтузиасты" страдают больше - оно только показывает взаимосвязь.

Для исследования ученые посетили больницу в Индии и определили 400 человек с первичным состоянием головной боли, которое включает мигрень, головную боль напряжения и другие типы головной боли, которые не являются следствием другого состояния, такого как травма или вирусная инфекция.

Исследователи спросили пациентов о частоте использования смартфона, головных болей и использования лекарств. Набранная группа была разделена почти поровну - 206 были пользователями смартфонов и 194 не были.

Ученые обнаружили, что 96 процентов пользователей смартфонов принимали болеутоляющие средства от головной боли по сравнению с 81 процентом тех, кто не использовал гаджеты. Пользователи смартфонов принимали в среднем восемь таблеток в месяц по сравнению с пятью таблетками в месяц для не пользователей.

Важно отметить, что люди, которые не пользовались смартфонами, были старше, имели более низкий уровень образования и имели более низкий социально-экономический статус, чем те, кто использовал смартфоны. Это может означать, что эта более бедная группа была более экономной в использовании лекарств.

Но, что интересно, пользователи смартфонов получили меньшее облегчение от приема лекарств: 84 процента сообщили об умеренном или полном облегчении головной боли по сравнению с 94 процентами тех, кто смартфоны не использовал. При этом исследование не выявило различий между двумя группами в том, как часто возникали головные боли, как долго они продолжались или насколько они были серьезными.

«Корень проблемы еще не ясен», - сказала доктор Хейди Моавад, доктор медицинских наук, из Университета Case Western Reserve в Кливленде. «Это позиция шеи пользователя? Или подсветка телефона? Или напряжение глаз? Или стресс от постоянного общения?»

Ответы, скорее всего, появятся в ближайшие годы и в конечном итоге послужат руководством для более эффективного использования устройств, пишет NewDaily.