Шварценеггер судится с пермской компанией из-за робота-двойника

Арнольд Шварценеггер хочет получить компенсацию в размере $10 млн и прибыль от показа робота-двойника.

Американский портал TMZ сообщил, что экс-губернатор штата США Калифорния и популярный голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на пермскую компанию "Промобот" за то, что предприятие использовало его образ для создания робота-двойника, не спросив его об этом.

Подчеркивается, что фирма, представляющая интересы звезды, рассказала, что Шварценеггер требует от российской компании "Промобот" прекратить использование его образа. Также он хочет получить компенсацию в размере $10 млн и прибыль от показа робота-двойника, пишет РИА Новости.