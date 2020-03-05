Силуанов назвал исчезающие профессии

Министр финансов считает, что в будущем могут исчезнуть такие профессии, как бухгалтер и охранник.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации заявил, что современные технологии и искусственный интеллект (ИИ) скоро вытеснят некоторые профессии. По его словам, в будущем может резко сократиться количество бухгалтеров и охранников. Министр пояснил, что современные технологии и ИИ могут вытеснить данные специальности, потому что их работу будут выполнять машины, пишет ТАСС.