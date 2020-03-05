В Москве стартовали переговоры Путина и Эрдогана

Ожидается, что президенты России и Турции обсудят разрешение конфликта в сирийском Идлибе, а также затронут вопросы двустороннего сотрудничества.

5 марта в российской столице стартовала встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что лидеры обсудят разрешение конфликта в сирийском Идлибе, а также затронут вопросы, связанные с двусторонним отношением Москвы и Анкары, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов России и Турции пройдут с глазу на глаз. Он добавил, если возникнет необходимость, к встрече могут подключиться российские и турецкие представители.