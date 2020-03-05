Белоруссия отказалась работать над интеграцией с Россией

Контракты России и Белоруссии на поставку нефти истекли 31 декабря 2019 года.

В четверг, 5 марта, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что республика не будет продолжать работу с Российской Федерацией над "дорожными картами" по углублению интеграции до тех пор, пока стороны не решат вопрос с поставками нефти.

"Смысла нет сейчас работать над этими "дорожными картами", пока не будут решены эти вопросы", - цитирует Макея РИА Новости.

Напомним, что соглашения Москвы и Минска на поставку нефти истекли 31 декабря 2019 года. С начала 2020 года стороны ведут переговоры по поводу продления соответствующих контрактов, но пока безрезультатно.