Белоруссия продолжит покупать российскую нефть

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет каждый год "31 декабря вымаливать эту нефть".

Во вторник, 3 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса заявил, что Минск продолжит закупать российскую нефть, но при этом будет работать и с другими поставщиками сырья.

"Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов", - сказал Лукашенко.

Также он подчеркнул, что Белоруссия не будет каждый год "31 декабря вымаливать эту нефть". Он пояснил, что увеличение количества поставщиков сырья приведет к тому, что республике станет легче договариваться с Россией по ценам на нефть, пишет ТАСС.