Россия победила в споре с Украиной о вагонах

Екатерина Майорова заявила, что устранение выявленных нарушений со стороны РФ не повлечет за собой существенных изменений на российском рынке.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова рассказала, что Всемирная торговая организация (ВТО) допустила ряд незначительных нарушений со стороны России в поставках украинских вагонов и железнодорожной техники. По ее словам, соответствующее решение ВТО можно считать победой, так как устранение выявленных нарушений не повлечет за собой существенных изменений на российском рынке.

Напомним, что спор между Москвой и Киевом о вагонах длился с 2015 года. Поводом стало снижение поставок украинской железнодорожной техники в Россию, пишет РБК.