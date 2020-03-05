Украина призывает ЕС ввести новые антироссийские санкции за поезда в Крым

На данный момент в санкционном перечне, который запрещает поездки в страны ЕС, указано 177 лиц и 44 организации.

Украина обратилась к Евросоюзу с призывом ввести новые антироссийские санкции за открытие железнодорожного направления с Крымом в прошлом декабре. Как передает РИА Новости, обращение прозвучало от украинского постпреда при ЕС Николая Точицкого. Он выразил надежду на шаги, которые ЕС предпримет после того, как Россия открыла сообщение по железной дороге с «оккупированным Крымом».

На сегодняшний день в европейском списке санкций, который запрещает поездки в страны ЕС, указано 177 лиц и 44 организации.