Президент РФ назвал причину снижения доходов россиян

Владимир Путин отметил, что страна стала менее зависимой от колебаний цен на нефть.

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что реальные доходы российских граждан перерасти расти в связи с падением цен на нефть. Также он подчеркнул, что правительство уже занимается решением данной проблемы. Об этом глава государства сообщил в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Президент РФ добавил, что страна стала менее зависимой от колебаний цен на нефть. Кроме того Путин отметил, что сейчас полностью избавиться от нефтезависимости невозможно, так как "это требует времени".