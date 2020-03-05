Президент РФ считает, что ситуация в Идлибе требует "прямого разговора"

Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что переговоры в Москве помогут разрешить конфликт в сирийском Идлибе.

В начале переговоров глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что конфликт в сирийском Идлибе обострился настолько, что требует "прямого разговора" российского и турецкого президентов. В свою очередь лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что встреча в Москве поможет разрешить конфликт в провинции Идлиб, пишет RT.

Ранее стало известно, что в четверг, 5 марта, президенты РФ и Турции проведут переговоры в российской столице, в ходе которых стороны планируют обсудить урегулирование сирийского конфликта, а также затронут вопросы сотрудничества двух стран.