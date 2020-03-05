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Кремль рассказал о формате переговоров Путина и Эрдогана

05.03.2020 14:48
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Кремль рассказал о формате переговоров Путина и Эрдогана

Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и Турции пройдут в формате тет-а-тет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский глава Владимир Путин в четверг проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате тет-а-тет. По его словам, если возникнет необходимость, встреча пройдет при участии делегаций из России и Турции.

Ранее стало известно, что в четверг, 5 марта, в Москве пройдут переговоры лидеров России и Турции, в ходе которых планируется обсудить разрешение сирийского конфликта на фоне обострения ситуации в провинции Идлиб, пишет RT.

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Песков подтвердил дату визита Эрдогана в РФ
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