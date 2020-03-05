Кремль рассказал о формате переговоров Путина и Эрдогана

Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и Турции пройдут в формате тет-а-тет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский глава Владимир Путин в четверг проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате тет-а-тет. По его словам, если возникнет необходимость, встреча пройдет при участии делегаций из России и Турции.

Ранее стало известно, что в четверг, 5 марта, в Москве пройдут переговоры лидеров России и Турции, в ходе которых планируется обсудить разрешение сирийского конфликта на фоне обострения ситуации в провинции Идлиб, пишет RT.