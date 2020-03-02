Песков подтвердил дату визита Эрдогана в РФ

Дмитрий Песков заявил, что позиция России по Сирии остается неизменной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры главы России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся 5 марта в Москве. Также он отметил, что позиция РФ по Сирии остается неизменной. Песков добавил, что Москва по-прежнему придерживается соблюдения сочинских соглашений, выступает за территориальную целостность САР и поддерживает Дамаск в ее борьбе с терроризмом, пишет РБК.

Ранее администрация турецкого президента рассказала, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует 5 марта нанести визит в РФ.