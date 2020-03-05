Названы главные причины просрочки по кредитам

Эльман Мехтиев рассказал, что зачастую должники ссылаются на финансовые трудности (58%).

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что наиболее распространенной причиной просрочки по кредитам являются финансовые трудности (58%). Согласно данным НАПКА, 30% российских граждан ссылаются на снижение уровня доходов, 20% - на высокую долговую нагрузку, 18% - на потерю работы, а 17% - на недостаточное количество свободных средств в связи с ростом цен. Кроме того должники отказываются платить по кредитам, так как не согласны с суммой долга (9%), а некоторые допускают просрочку по платежам из-за того, что не поняли условия договора (6%).

Мехтиев также отметил, что каждый десятый гражданин России, имеющий задолженность по кредитам, готов вносить соответствующий платеж только после решения суда, пишет РИА Новости.