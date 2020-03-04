Песков рассказал, как президента РФ защищают от COVID-2019

Дмитрий Песков рассказал, что ситуация с COVID-2019 в Москве не осложнялась.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 4 марта, сообщил, что для защиты российского президента Владимира Путина от COVID-2019 предпринимаются все необходимые меры. Также он добавил, что в данном случае речь идет об обычных средствах защиты от инфекции, которые доступны любому гражданину Российской Федерации.

"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается", - подчеркнул представитель Кремля.

Помимо этого Песков рассказал, что ситуация с COVID-2019 в российской столице не осложнилась из-за зараженного москвича, приехавшего из Италии, пишет ТАСС.