Скончался экс-генсек ООН Перес де Куэльяр

Прощание состоится в субботу в Лиме на кладбище Presbítero Maestro.

Скончался знаменитый перуанский дипломат и бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр, который сыграл большую роль в существовании организации. О его смерти сообщили близкие. Как передает РИА Новости со ссылкой на Andina, это произошло в среду. Бывшему генсеку было сто лет.

Перес де Куэльяр находился в должности генерального секретаря в период с 1982 по 1991 года, в разные годы он был удостоен почетных наград примерно 25 государств. Церемония прощания состоится в ближайшую субботу на кладбище Presbítero Maestro в Лиме.