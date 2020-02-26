Дональд Трамп продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Трамп считает, что «аннексия Крыма» представляет угрозу для нацбезопасности США.

Американский президент Дональд Трамп принял решение продлить на год санкции против России, которые были введены из-за ситуации на Крымском полуострове весной 2014 года. Как передает РИА Новости, соответствующая информация содержится в уведомлении, направленном главой страны в конгресс.

Трамп считает, что политика, которой придерживается российское правительство, в том числе и так называемая «аннексия Крыма» и использование силы на Украине, «продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».