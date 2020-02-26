Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ФЕВ, 10:23 МСК
USD (ЦБ)    64,9213
EUR (ЦБ)    70,4591

26 ФЕВ, 10:23 МСК
USD (ЦБ)    64,9213
EUR (ЦБ)    70,4591
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Дональд Трамп продлил антироссийские санкции из-за Крыма

26.02.2020 09:06
Комментарии
Дональд Трамп продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Трамп считает, что «аннексия Крыма» представляет угрозу для нацбезопасности США.

Американский президент Дональд Трамп принял решение продлить на год санкции против России, которые были введены из-за ситуации на Крымском полуострове весной 2014 года. Как передает РИА Новости, соответствующая информация содержится в уведомлении, направленном главой страны в конгресс.

Трамп считает, что политика, которой придерживается российское правительство, в том числе и так называемая «аннексия Крыма» и использование силы на Украине, «продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Комментировать (без регистрации)
Депутат Рады извинился за свое высказывание о подаче воды в Крым
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Промышленность России. Главные проблемы реализации национальных проектов

Промышленность России. Главные проблемы реализации национальных проектов
Экономика

Банки данных. Насколько выросла в России утечка информации о клиентах кредитных организаций?

Банки данных. Насколько выросла в России утечка информации о клиентах кредитных организаций?
Исследования

Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений

Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений
События и факты

«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками

«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками
Политика

Слишком сладкая жизнь. Почему в России закрываются сахарные заводы

Слишком сладкая жизнь. Почему в России закрываются сахарные заводы
Экономика 1

Электроника, одежда и обувь резко подорожают. Власти придумали новый налог

Электроника, одежда и обувь резко подорожают. Власти придумали новый налог
Экономика 1

Узнай, страна

В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов

В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов

В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента

В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента

В Иркутске построили и ввели в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров за 1 млрд рублей

В Иркутске построили и ввели в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров за 1 млрд рублей

В Краснодарском крае стартует строительство главной автомагистрали в Крым за 100 млрд рублей

В Краснодарском крае стартует строительство главной автомагистрали в Крым за 100 млрд рублей

Новости дня

10:16 Сенатор Пушков осудил поведение журналисток из Грузии на конференции в ООН Сенатор Пушков осудил поведение журналисток из Грузии на конференции в ООН
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
07:27 Россиянам рекомендуют не посещать Италию, Южную Корею и Иран Россиянам рекомендуют не посещать Италию, Южную Корею и Иран
25 ФЕВ, 23:59 Volkswagen представил новый Polo для РФ Volkswagen представил новый Polo для РФ
25 ФЕВ, 23:23 Ученые обнаружили зеленую водоросль возрастом в миллиард лет Ученые обнаружили зеленую водоросль возрастом в миллиард лет
25 ФЕВ, 22:46 Зеркаль рассказала о наступлении новой эры в отношениях России и Украины Зеркаль рассказала о наступлении новой эры в отношениях России и Украины
25 ФЕВ, 22:26 США примут решительные меры в случае вмешательства России в выборы США примут решительные меры в случае вмешательства России в выборы
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
25 ФЕВ, 21:56 Индекс РТС упал ниже показателей декабря 2019 года Индекс РТС упал ниже показателей декабря 2019 года

Узнай, страна!

10:03 В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
20 ФЕВ, 11:17 В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter