Названы смартфоны, которые медленнее других теряют в цене

Ценность устройств продуктов компании Apple держится дольше, чем у продуктов от других производителей аналогичной электроники.

К таким выводам пришли эксперты сервиса BankMyCell проведя анализ цен вторичного рынка гаджетов. В среднем «яблочные» смартфоны теряют за 2 года в цене почти половину своей стоимости (45%), а флагманские модели с операционной системой Android теряют в цене до 71% за тот же период.

Устройства с низкой ценовой планкой падают в цене гораздо быстрее. Лидером скорости снижения цены в проведенном исследовании оказался телефон модели «Motorola One», который потерял в цене 88% за год с момента старта продаж.

Данные за 2019 год демонстрируют самую медленную скорость падения цен мобильной электроники от компании Apple, на втором месте находится Nokia и Sony. Замыкают рейтинг смартфоны от Motorola и LG, которые дешевеют быстрее других.