Китайские смартфоны могут подорожать из-за коронавируса

Китайские смартфоны из-за эпидемии коронавируса могут подорожать на 10-15%.

В РФ временно перестали поставлять гаджеты из КНР. Дело в том, что китайские предприятия, такие как Huawei, Xiaomi, Lenovo, ZTE, Vivo и Realme находятся на каникулах из-за эпидемии коронавируса. Также по этой же причине компания США Apple приостановила на две недели поставки мобильных устройств в Россию. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.

По словам собеседников агентства, остановка поставок гаджетов не отразится на наличии смартфонов, однако может привести к увеличению стоимости мобильных устройств на 10-15%.