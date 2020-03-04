МОК подтвердил подлинность подписей Родченкова в деле российских биатлонисток

Адвокат российских биатлонисток подал иск в CAS о подделке подписей Григория Родченкова на документах, на основании которых МОК произвел дисквалификацию спортсменок.

В пресс-службе МОК сообщили, что в Спортивный арбитражный суд (CAS) было представлено нотариально заверенное заявление Григория Родченкова о том, что все его подписи в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной, и Яны Романовой, являются достоверными. Таким образом, в МОК опровергли распространенное СМИ заявление адвоката биатлонисток Алексея Панича о признании организацией подделку подписей Родченкова.

Также, в персс-службе МОК представили заявление Панича, согласно которому он опровергает информацию появившуюся в СМИ, заявив, что никогда не говорил о признании МОК поддельными подписей бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, пишет РИА Новости.

"Я просто сказал, что МОК предоставил новый аффидевит господина Родченкова", - заявил адвокат.

Ранее, МОК пожизненно дисквалифицировал биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину, и Яну Романову и отменил их результаты, достигнутые на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.