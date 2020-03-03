МОК признал подписи Родченкова на документах биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи Григория Родченкова на документах по делу о дисквалификации российских биатлонисток поддельные.

Адвокат Алексей Панич, который представляет в Спортивном арбитражном суде (CAS) интересы российских биатлонисток Ольги Зацевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, сообщил, что МОК признал то, что подписи главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на документах, на основании которых вынесено решение о пожизненной дисквалификации спортсменок, являются поддельными. По его словам, этого будет достаточно, чтобы исключить показания Родченкова из дела биатлонисток, пишет РБК.

Российских биатлонисток Ольгу Зацеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову пожизненно дисквалифицировали. Причем МОК отменил все их результаты, достигнутые на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.