Армия Сирии пыталась сбить турецкий F-16, нарушивший воздушную границу страны

Истребитель ВВС Турции F-16, нарушивший воздушное пространство Сирии, уклонился от ракеты, выпущенной сирийской армией с помощью ЗРК С-200.

Правительственная армия Сирии попыталась сбить турецкий истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство на северо-западе страны. Сирийские военные использовали российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-200. Об этом сообщает Al Masdar News. Тем не менее, по информации СМИ, пилот турецкого истребителя смог уклониться от ракеты, после чего покинул воздушное пространство Сирии, вернувшись на территорию Турции, пишет РБК.

Ранее, власти Сирии объявили о закрытии воздушного пространства страны и о намерении сбивать все самолеты, нарушающие воздушную границу.