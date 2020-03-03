Турция сбила сирийский самолет L-39 в Идлибе

Ранее сообщалось, что сирийские власти объявили о закрытии неба над Идлибом.

Во вторник, 3 марта, Министерство обороны Турции сообщило, что войска страны сбили сирийский военный самолет L-39 в провинции Идлиб.

Подчеркивается, что СМИ САР, включая государственное телевидение, подтвердили информацию о сбитом сирийском истребителе. Другие подробности данного инцидента не раскрываются, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти Сирии 1 марта 2020 года приняли решение закрыть воздушное пространство из-за резко обострившейся ситуации в Идлибе. Российская сторона подчеркнула, что в этих условиях РФ не сможет обеспечить безопасность турецкой авиации в сирийском небе.