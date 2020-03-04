Протоиерей Смирнов считает ненужным образование для девочек

Вместо школы девочки должны помогать мамам ухаживать за маленькими детьми, а с 14 лет зарабатывать на еду и кварплату.

Протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов, выступая в эфире радиостанции "Радонеж", заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, так как в образовательном учреждении девочки не получают полезных навыков, а учатся "зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям". При этом, по его мнению, девочек лучше учить ухаживать за детьми, готовя их к будущему материнству, а те кому уже исполнилось 14 лет могут помогать зарабатывать на еду и оплату расходов на жилплощадь "в объеме занимаемого места в квартире", пишет РИА Новости.