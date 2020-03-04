"Щит и роза" отмечает профессиональные достижения сотрудниц силовых структур

В преддверии Международного женского дня организаторы престижной российской премии "Щит и роза" отметили профессиональные достижения сотрудниц силовых структур России, вручив женщинам заслуженные награды.

В Государственном Кремлевском дворце прошла церемония награждения лучших сотрудниц правоохранительных органов и спецслужб. Ежегодная премия "Щит и роза" вручается российским женщинам, которые достигли профессиональных успехов на службе России и признаны лучшими сотрудницами специальных служб и органов правопорядка.

Вручение премии проходило уже в двенадцатый раз. И если в начале представительницы силовых структур получали награды в четырех категориях: "За верность служебному долгу", "За многолетнюю службу Отечеству", "За высокие спортивные достижения", "За отличие в учебе", то в этом году мероприятие пополнилось четырьмя новыми номинациями: "Я люблю тебя, Россия!", "Открытое сердце", "За противодействие незаконному обороту промышленной продукции", "Чествование женщин - участниц боевых действий в Великой Отечественной войне". Впервые в этом году организаторы вручили премии женщинам-ветеранам, которые прошли Великую Отечественную войну.

Общероссийская премия "Щит и роза" получила горячую поддержку не только широкой общественности и представителей силовых структур, но и государственных деятелей, во главе с президентом России Владимиром Путиным. Традиционно, на церемонии присутствуют представители Правительства РФ, Совета Федерации и Государственной думы РФ, а президент поздравил лауреатов и гостей премии, отметив, что награды вручаются "талантливым, неординарным, душевно щедрым женщинам", являющимся "профессионалам высочайшего класса, которые посвятили себя служению Родине", пишет РИА Новости.