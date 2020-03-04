В Израиле создали лазерную пушку для уничтожения беспилотников

Инновационный лазер Light-Blade может уничтожать беспилотники даже в условиях густонаселенных городов и городских аэропортов.

Лазерная система защиты, способная уничтожать ударные беспилотники даже в городских условиях, была разработана израильскими экспертами, которые надеются развернуть систему для различных целей безопасности, в том числе в аэропортах.

Система была разработана профессором Амиэлем Ишаайей в Университете имени Бен-Гуриона в Негеве после того, как в 2018 году в Израиль начали запускать зажигательные воздушные шары, которые поджигали сельскохозяйственные угодья и нанесли значительный ущерб. Понимая, что никто не ищет пути, чтобы помешать воздушным шарам представлять угрозу, Ишаая, эксперт по лазерам, связался с экспертами отрасли. Вместе они разработали систему защиты Light-Blade.

Вместе с доктором Рами Ахарони и поддержкой командира пограничной полиции Яакова (Коби) Шабтая Ишаая проводил исследования для разработки прототипа в течение года.

В прошлом месяце команда доказала эффективность своей системы, сбив взрывные воздушные шары, летевшие через границу из Газы. В ходе испытаний система была сопряжена с системой обнаружения угроз Elbit SupervisIR и эксплуатировалась пограничной полицией.

«Нам удалось уничтожить все, что попадало в нашу область огня», - сказал Ишаая.

Тем не менее, команда ставила пред собой и более крупные цели.

Атаки беспилотников становятся все более распространенной угрозой, но в настоящий момент для работы требуется канал связи либо с их обработчиком, либо с системой GPS, а это означает, что они могут быть сбиты электронными системами глушения, известными как «мягкое уничтожение». Ожидается, что будущие поколения дронов покончат с этой слабостью и будут действовать полностью автономно. Чтобы нейтрализовать новую угрозу, необходимо использовать вариант «жесткого убийства», чтобы уничтожать беспилотники. Вот где пригодится система Light-Blade.

«Для работы большинства мощных систем лазерной защиты воздушное пространство необходимо очищать на многие километры, чтобы лазер случайно не ослепил кого-либо. Наша система работает на более низкой частоте, что делает его безопасным для городской среды. Например, может разместить наши системы вокруг аэропортов, чтобы обеспечить полное покрытие, не подвергая опасности пилотов или пассажиров», - говорит Ишаая.

Разработанная систем также может обеспечивать защиту публичных мероприятий, таких как выступления или концерты. Дальность действия системы составляет несколько километров.

В настоящее время команда исследователей ищет инвестиции для дальнейшего развития и совершенствования созданной инновационной технологии, пишет The Jerusalem Post.