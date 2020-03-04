Ученые создали ткань с золотым покрытием, излучающую собственный свет

Канадские ученые создали светоизлучающую ткань, которую можно использовать для пошива самосветящейся одежды. По словам ученых, разработанный материал может повысить эффективность и безопасность светоотражающей одежды.

Эластичная светоизлучающая одежда из ткани, покрытой золотом, может стать разумной альтернативой вещам повышенной видимости, не говоря уже о смелом заявлении в моде, считают исследователи.

Поэтому, Триша Кармайкл из университета Виндзора, Канада, и ее коллеги в своем новом эксперименте использовали ткань, изготовленную из 87 процентов нейлона и 13 процентов спандекса. Затем они добавили очень тонкое покрытие из золота, чтобы действовать как электрод, посылая энергию на светоизлучающий материал, сделанный из смеси сульфида цинка, меди и силикона.

Ткань в целом полупрозрачна, поэтому свет может легко проникать сквозь нее. Кармайкл говорит, что у нее есть большие преимущества перед существующим механизмом повышенной видимости, который зависит от отражения света от уличных фонарей или автомобильных фар.

«Самосветящаяся одежда всегда будет видна со всех сторон и при любом освещении», - говорит она. «Это может быть важно для обеспечения безопасности».

Но пройдет некоторое время, прежде чем такая одежда появится в магазинах, так как для текущей версии требуется немодный аккумулятор размером с колоду карт.

«Сейчас мы работаем над тем, как лучше интегрировать эту функциональность прямо в текстиль, чтобы вам не пришлось носить твердую пластиковую коробку», - говорит Кармайкл.

По ее словам, один из рассматриваемых исследователями вариантов предполагает сбор энергии непосредственно от движения тела человека.

«Наличие одежды, которая может загореться без внешнего источника света, было бы полезно», - говорит Клара Баркер из Оксфордского университета. «Но команде нужно будет оценить долговечность, стоимость и срок службы батареи. Тяжелая, плохо работающая или ненадежная батарея станет решающим фактором для успеха этой технологии».

Хейзел Асендер, также из Оксфордского университета, отмечает, что важно учитывать воздействие одежды со встроенной электроникой на окружающую среду, пишет NewScientist.