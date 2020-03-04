Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 МАР, 20:45 МСК
USD (ЦБ)    66,0784
EUR (ЦБ)    73,7369

04 МАР, 20:45 МСК
USD (ЦБ)    66,0784
EUR (ЦБ)    73,7369
Праздник весны

Ученые создали ткань с золотым покрытием, излучающую собственный свет

04.03.2020 20:06
Комментарии
Ученые создали ткань с золотым покрытием, излучающую собственный свет

Канадские ученые создали светоизлучающую ткань, которую можно использовать для пошива самосветящейся одежды. По словам ученых, разработанный материал может повысить эффективность и безопасность светоотражающей одежды.

Эластичная светоизлучающая одежда из ткани, покрытой золотом, может стать разумной альтернативой вещам повышенной видимости, не говоря уже о смелом заявлении в моде, считают исследователи.

Поэтому, Триша Кармайкл из университета Виндзора, Канада, и ее коллеги в своем новом эксперименте использовали ткань, изготовленную из 87 процентов нейлона и 13 процентов спандекса. Затем они добавили очень тонкое покрытие из золота, чтобы действовать как электрод, посылая энергию на светоизлучающий материал, сделанный из смеси сульфида цинка, меди и силикона.

Ткань в целом полупрозрачна, поэтому свет может легко проникать сквозь нее. Кармайкл говорит, что у нее есть большие преимущества перед существующим механизмом повышенной видимости, который зависит от отражения света от уличных фонарей или автомобильных фар.

«Самосветящаяся одежда всегда будет видна со всех сторон и при любом освещении», - говорит она. «Это может быть важно для обеспечения безопасности».

Но пройдет некоторое время, прежде чем такая одежда появится в магазинах, так как для текущей версии требуется немодный аккумулятор размером с колоду карт.

«Сейчас мы работаем над тем, как лучше интегрировать эту функциональность прямо в текстиль, чтобы вам не пришлось носить твердую пластиковую коробку», - говорит Кармайкл.

По ее словам, один из рассматриваемых исследователями вариантов предполагает сбор энергии непосредственно от движения тела человека.

«Наличие одежды, которая может загореться без внешнего источника света, было бы полезно», - говорит Клара Баркер из Оксфордского университета. «Но команде нужно будет оценить долговечность, стоимость и срок службы батареи. Тяжелая, плохо работающая или ненадежная батарея станет решающим фактором для успеха этой технологии».

Хейзел Асендер, также из Оксфордского университета, отмечает, что важно учитывать воздействие одежды со встроенной электроникой на окружающую среду, пишет NewScientist.

«Каков будет срок службы этой ткани?» - спрашивает она. «Каковы последствия для переработки и разлагаемости ткани в конце использования?»

Комментировать (без регистрации)
Загрязнение воздуха сокращает жизнь на три года
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Маски под запретом». Зачем власти запретили вывозить из России защиту от коронавируса

«Маски под запретом». Зачем власти запретили вывозить из России защиту от коронавируса
Экономика

«Доходы зависят от нефти». Путин объяснил бедность россиян

«Доходы зависят от нефти». Путин объяснил бедность россиян
Экономика

Детей щадит, но убивает взрослых. Почему коронавирус безопасен для молодого поколения

Детей щадит, но убивает взрослых. Почему коронавирус безопасен для молодого поколения
Наука и технологии

Грязный воздух сокращает жизнь. Ученые признали загрязнение воздуха самым опасным риском для здоровья

Грязный воздух сокращает жизнь. Ученые признали загрязнение воздуха самым опасным риском для здоровья
Наука и технологии

Вернем, но позже. Зачем Центробанк хочет удержать деньги от продажи Сбербанка

Вернем, но позже. Зачем Центробанк хочет удержать деньги от продажи Сбербанка
Экономика

Жалкие крохи. Сколько власти сэкономили за счет повышения пенсионного возраста

Жалкие крохи. Сколько власти сэкономили за счет повышения пенсионного возраста
Экономика

Узнай, страна

В Петербурге построили крупнейший в России испытательный стенд для судовых систем электродвижения

В Петербурге построили крупнейший в России испытательный стенд для судовых систем электродвижения

В Нижегородской области Окская судоверфь спустила на воду первый сухогруз нового проекта

В Нижегородской области Окская судоверфь спустила на воду первый сухогруз нового проекта

В Тульской области открыли первую овцеводческую ферму в рамках проекта за 6 млрд рублей

В Тульской области открыли первую овцеводческую ферму в рамках проекта за 6 млрд рублей

В Вологодской области открыли два новых предприятия по лесозаготовке и деревообработке

В Вологодской области открыли два новых предприятия по лесозаготовке и деревообработке

Новости дня

20:43 Новым премьером Украины назначен Денис Шмыгаль Новым премьером Украины назначен Денис Шмыгаль
Назван лучший европейский автомобиль 2020 года
Назван лучший европейский автомобиль 2020 года
20:30 В Израиле создали лазерную пушку для уничтожения беспилотников В Израиле создали лазерную пушку для уничтожения беспилотников
20:03 Украина хочет поставлять электроэнергию в Россию и Белоруссию Украина хочет поставлять электроэнергию в Россию и Белоруссию
19:30 Песков рассказал, как президента РФ защищают от COVID-2019 Песков рассказал, как президента РФ защищают от COVID-2019
19:07 ГД отреагировала на намерение Вашингтона поддержать Анкару в Идлибе ГД отреагировала на намерение Вашингтона поддержать Анкару в Идлибе
18:29 Правительство Украины досрочно уходит в отставку Правительство Украины досрочно уходит в отставку
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:11 В России увеличился средний размер пенсии В России увеличился средний размер пенсии

Узнай, страна!

13:28 В Петербурге построили крупнейший в России испытательный стенд для судовых систем электродвижения В Петербурге построили крупнейший в России испытательный стенд для судовых систем электродвижения
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:16 В Нижегородской области Окская судоверфь спустила на воду первый сухогруз нового проекта В Нижегородской области Окская судоверфь спустила на воду первый сухогруз нового проекта
13:00 В Тульской области открыли первую овцеводческую ферму в рамках проекта за 6 млрд рублей В Тульской области открыли первую овцеводческую ферму в рамках проекта за 6 млрд рублей
12:32 В Вологодской области открыли два новых предприятия по лесозаготовке и деревообработке В Вологодской области открыли два новых предприятия по лесозаготовке и деревообработке
12:17 В Свердловской области открыли три новых месторождения общераспространенных полезных ископаемых В Свердловской области открыли три новых месторождения общераспространенных полезных ископаемых
12:03 В Волгограде открыли новую производственную площадку по выпуску металлических канатов В Волгограде открыли новую производственную площадку по выпуску металлических канатов
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:40 В Адыгее самая крупная в России ветровая электростанция начала поставлять электроэнергию и мощность В Адыгее самая крупная в России ветровая электростанция начала поставлять электроэнергию и мощность
03 МАР, 13:44 На приазовской территории Краснодарского края заложили 1,1 тыс. га виноградников за 0,9 млрд рублей На приазовской территории Краснодарского края заложили 1,1 тыс. га виноградников за 0,9 млрд рублей
03 МАР, 13:29 В Белгородской области построили завод для создания не имеющего аналогов мире сахарозаменителя В Белгородской области построили завод для создания не имеющего аналогов мире сахарозаменителя
03 МАР, 13:01 В Подмосковье выпустили единственные в мире защитные маски, эффективные против любых микроорганизмов В Подмосковье выпустили единственные в мире защитные маски, эффективные против любых микроорганизмов



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter