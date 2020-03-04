Украина хочет поставлять электроэнергию в Россию и Белоруссию

Алексей Оржель сообщил, что Россия и Белоруссия отказываются закупать украинскую электроэнергию.

Глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал, что Киев обсуждает с Москвой и Минском возможность поставки электроэнергии на территорию России и Белоруссии. По его словам, украинская сторона может экспортировать электроэнергию в эти страны в ночные часы по конкурентным ценам, однако Москва и Минск не соглашаются на такое предложение. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на агентство УНИАН.

Оржель отметил, что российская и белорусская стороны хотят поставлять электроэнергию на Украину, но свои рынки закрывают от украинских партнеров. Министр назвал подобную ситуацию "несправедливой" и призвал страны работать на "паритетных условиях".