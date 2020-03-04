Правительство Украины досрочно уходит в отставку

Парламент Украины отправил в отставку главу кабмина Алексея Гончарука.

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку главу правительства Алексея Гончарука. Уточняется, что соответствующее решение поддержали 353 депутата. Согласно украинскому законодательству, уход премьер-министра означает отставку всего кабмина. Отмечается, что правительство Украины продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров, пишет РИА Новости.