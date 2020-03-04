ГД отреагировала на намерение Вашингтона поддержать Анкару в Идлибе

Ранее сообщалось, что США собираются поддерживать действия Турции в сирийском Идлибе.

Член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Москву беспокоит готовность Вашингтона оказать помощь Анкаре с боеприпасами в связи с проведением турецкой военной операции в провинции Идлиб.

Ранее спецпредставитель госдепартамента Соединенных Штатов Америки по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что Белый дом собирается поддерживать действия Анкары в сирийском Идлибе. В частности, американская сторона готова поставлять Турции необходимые боеприпасы, пишет РИА Новости.