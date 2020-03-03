Вашингтон хочет оказать поддержку Анкаре в Идлибе

Джеймс Джеффри заявил, что "США хотят предоставить Турции поддержку боеприпасами в Идлибе".

Спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что американская сторона собирается поддерживать действия Турции в провинции Идлиб. В частности, Вашингтон готов поставлять Анкаре необходимые боеприпасы. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на турецкое издание Sabah.

"Мы хотим предоставить Турции поддержку боеприпасами в Идлибе", - сказал Джеффри.

Ранее стало известно, что 2 марта спецпредставитель госдепартамента США и постпред США при ООН Келли Крафт прибыли в Турцию и провели переговоры с заместителем министра иностранных Турции Седатом Уналом.