Украина и США обсудили новые меры против СП-2

Андрей Коболев подчеркнул, что санкции против "Северного потока - 2" нужны для поддержания энергетической безопасности Украины.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев совместно с Вашингтоном разрабатывает дополнительные ограничительные меры для окончательного срыва строительства газопровода "Северный поток - 2". По его словам, Российская Федерация попытается завершить прокладку трубопровода, поэтому необходимо принять такие шаги, чтобы "окончательно похоронить этот проект". Об этом сообщает издание РИА Новости ссылаясь на агентство "Укринформ".

Также Коболев отметил, что санкции в отношении "Северного потока - 2" нужны для поддержания энергетической безопасности Украины.