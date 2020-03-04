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В ГД прокомментировали заявление "Нафтогаза" о СП-2

04.03.2020 17:37
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В ГД прокомментировали заявление "Нафтогаза" о СП-2

Дмитрий Белик считает, что США препятствуют реализации "Северного потока - 2" для того, чтобы увеличить объем продаж американского газа.

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик ответил на заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о российском проекте "Северный поток - 2".

Ранее Коболев рассказал о том, что Украина обсуждает с Соединенными Штатами Америки возможность введения дополнительных ограничительных мер для окончательного срыва строительства трубопровода "Северный поток - 2".

По мнению Белика, Киев является пешкой в большой "игре" Вашингтона. Он пояснил, что США препятствуют реализации российского газопровода для того, чтобы увеличить объем продаж американского газа, пишет RT.

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Украина и США обсудили новые меры против СП-2
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