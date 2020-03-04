"Газпром" рассказал о проблемах из-за коронавируса

Российская газовая компания отменила зарубежные командировки сотрудников из-за распространения коронавируса во многих странах мира.

Российская компания "Газпром" приняла решение с понедельника, 2 марта, отменить все зарубежные командировки своих сотрудников, за исключением наиболее важных, которые в особом порядке согласованы с руководством газовой монополии. Также работники холдинга обязаны явится к врачу после частных и рабочих поездок за границу. Отмечается, что такие меры были приняты в связи с распространением коронавируса во многих странах мира. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, ссылаясь на источники.