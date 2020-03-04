Путин рассказал, откуда поступают фейки про коронавирус

Владимир Путин считает, что недостоверная информация о коронавирусе в РФ рассылаются для того, чтобы посеять панику среди российских граждан.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что фейковую информацию о распространении коронавируса в стране рассылают из-за границы. По словам главы государства, соответствующие сообщения рассылаются для того, чтобы посеять панику среди российских граждан.

"Противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны", -сказал Путин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в последнее время в социальных сетях стала распространяться ложная информация о том, в России якобы несколько тысяч граждан заболели коронавирусом и что правительство скрывает эти данные, пишет "Коммерсантъ".