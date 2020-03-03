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У россиян, находящихся в ОАЭ, обнаружен коронавирус

03.03.2020 22:32
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У россиян, находящихся в ОАЭ, обнаружен коронавирус

Тесты на коронавирус показали положительные результаты у двоих россиян, которые в настоящее время находятся в ОАЭ.

Власти ОАЭ выявили шесть человек, инфицированных коронавирусом. Среди них есть и два россиянина. Известно, что граждане России контактировали с итальянскими велогонщиками, у которых позже был обнаружен коронавирус, пишет РИА Новости.

Ранее, власти ОАЭ приняли решение отменить ежегодный многодневный велотур из-за того, что у двоих спортсменов был выявлен коронавирус.

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В РФ выявили шесть случаев заражения коронавирусом
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