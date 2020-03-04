Премьер-министр РФ уволил замглавы Минздрава

Сергей Краевой занимал пост замглавы Минздрава с 2013 года.

Премьер-Министр Российской Федерации Михаил Мишустин распорядился уволить заместителя главы Министерства здравоохранения Сергея Краевого. Уточняется, что его освободили от должности по собственному желанию. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовой информации, пишет РИА Новости.

Сергей Краевой занимал пост министра здравоохранения с сентября 2013 года. До этого он был начальником Департамента здравоохранения ОАО "Российские железные дороги".