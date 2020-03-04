Кремль объяснил поправку к Конституции о народе

Дмитрий Песков заявил, что в Конституции РФ предлагается защищать самобытность и права коренных национальных меньшинств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поправка в основной закон страны о "государствообразующем народе" никак не ущемляет права других народов, проживающих на территории России. Он пояснил, что в Конституции РФ предлагается защищать самобытность и права коренных национальных меньшинств, а также оказывать поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, пишет РИА Новости.

Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения соответствующей корректировки в основной закон страны. По его словам, закрепление статуса "государствообразующего народа" за отдельной нацией может привести к негативным последствиям, так как в России проживает много других национальных меньшинств.