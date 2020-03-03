Власти Москвы и Подмосковья "покатают" женщин на общественном транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились организовать 8 марта бесплатный проезд в общественном транспорте для всех женщин.

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать подарок женщинам на 8 марта. В этот день представительницы прекрасного пола смогут бесплатно воспользоваться всеми видами общественного транспорта, включая и электрички. Единственным исключением станут аэроэкспрессы. Причем для бесплатного проезда на электричках и МЦД можно будет оформить специальный пропуск в кассе, а в метро и МЦК сотрудники пропустят женщин с помощью смарт-карты.

Сергей Собянин также пообещал москвичам и гостям столицы отменить оплату за парковки 8 и 9 марта, пишет РИА Новости.