Песков отреагировал на идею упомянуть Бога в Конституции
Дмитрий Песков заявил, что РФ не потеряет статус светского государства.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Российская Федерация сохранит статус светского государства. По его словам, внесение поправки к Конституции об упоминании Бога не изменит этого.
"Государство никоим образом свой светский характер не теряет", - сказал Песков.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал, что в главный закон страны была внесена соответствующая поправка, пишет РБК.
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видать Патриархия не мало денежек отслюнявило об упоминании Бога в Главном Документе страны или чем другим ублажило Гаранта Конституции ..знать бы еще чем