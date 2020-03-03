Песков отреагировал на идею упомянуть Бога в Конституции

Дмитрий Песков заявил, что РФ не потеряет статус светского государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Российская Федерация сохранит статус светского государства. По его словам, внесение поправки к Конституции об упоминании Бога не изменит этого.

"Государство никоим образом свой светский характер не теряет", - сказал Песков.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал, что в главный закон страны была внесена соответствующая поправка, пишет РБК.