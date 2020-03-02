ФРГ хочет ввести санкции против РФ

Норберт Реттген считает, что усиление экономического давления на Россию может привести к прекращению войны в Сирии.

Глава комитета по международной политике бундестага Норберт Реттген предложил европейским странам ввести санкции в отношении Российской Федерации в связи с ситуацией в сирийском Идлибе. По его мнению, усиление экономического давления на Москву может привести к прекращению войны в Сирии. Также Реттген добавил, что антироссийские санкции будут наиболее результативными, если соответствующие ограничительные меры введет не только Германия, но и Франция. Об этом передает издание РИА Новости, ссылаясь на немецкий телеканал n-tv.