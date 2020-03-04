Депутаты ГД доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

Как заявляется, целью данного документа является борьба с так называемыми «наливайками», маленькими барами на первых этажах.

В Государственной думе ко второму чтению был доработан законопроект, который ограничивает торговлю алкогольными напитками в заведениях общепита, находящихся в жилых домах, информируют «Ведомости». Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн также пояснил, что целью данного документа является противостояние так называемым «наливайкам», маленьким барам, которые располагаются на первых этажах и торгуют по ночам алкоголем. Как сообщается, многие россияне заявили о том, что шум в таких «заведениях» им мешает.

Суть доработанного законопроекта в том, что у местных властей будет возможность вводить ограничения на время торговли и распития алкогольсодержащих напитков в общепите.