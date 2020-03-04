Премьер Мишустин поручил восстановить связи с ОЭСР

Bloomberg считает, что таким образом глава российского кабмина планирует наладить отношения с Западом.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился подготовить план, направленный на восстановление контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как информирует РИА Новости, об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на своих собеседников. СМИ утверждает, что таким образом глава российского кабмина планирует наладить отношения с Западом. Напомним, что свои намерения о прекращении отношений с организацией Россия озвучивала еще в 2014 году. При этом, как отмечает издание, «перезапуск отношений» зависит непосредственно от ОЭСР.