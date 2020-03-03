Минфин прокомментировал снижение ФРС ключевой ставки

ФРС снизила ключевую ставку до 1—1,25% из-за распространения коронавируса.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев прокомментировал снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки. По его словам, данное решение руководства организации поддержит мировую экономику и поможет росту мирового ВВП. Понижение ставки положительно скажется и на экономической ситуации в России, заявил Моисеев, так как экономика нашей страны "является интегральной частью мировой" экономики и не может рассматриваться в отрыве от нее, пишет RT.