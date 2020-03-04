Коронавирус редко заражает детей и подростков

На возрастные категории до 19 лет приходится только один процент случаев заболевания.

Дети и подростки реже остальных заражаются новым коронавирусом COVID-19. Как пишут «Известия», вывод об этом содержится в исследовании, в основе которого лежит статистика, подготовленная центром по контролю и профилактике заболеваний КНР. Специалисты изучили около 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом в период до 11 февраля 2020 года. Выяснилось, что на возрастные категории «от 0 до 10 лет», а также «от 10 до 19» приходится всего лишь по 1% случаев заболевания. Тем не менее, как утверждает ученый Александр Лукашев, данному вопросу необходимо детальное изучение.