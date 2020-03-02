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Мэр Москвы рассказал о госпитализации 24 человек из-за коронавируса

02.03.2020 21:42
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Мэр Москвы рассказал о госпитализации 24 человек из-за коронавируса

Московские медики госпитализировали 24 человек с подозрением на инфицирование коронавирусом.

Согласно данным, которые мэр Москвы Сергей Собянин разместил на своем официальном сайте, в Москве госпитализированы 24 человека с подозрением на коронавирус. Еще 83 человека находятся под карантином. К таким мерам медики вынуждены были прибегнуть после того, как коронавирус был обнаружен у россиянина, вернувшегося из Италии. Все госпитализированные непосредственно контактировали с инфицированным человеком, но, по словам мэра, у них или нет никаких симптомов заболевания или легкие признаки ОРВИ, пишет РИА Новости.

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