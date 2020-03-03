Правительство сэкономило на пенсионерах более 21 млрд рублей

Эксперты НРА считают, что в 2020 году правительство РФ сможет сэкономить до 48 млрд рублей.

Благодаря повышению пенсионного возраста российский бюджет смог сэкономить свыше 21 млрд рублей. Отмечается, что за 9 месяцев 2019 года количество получателей пенсионных выплат по старости уменьшилось на 401,3 тысячи человек (1,1%). Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на аналитические данные Национального рейтингового агентства (НРА).

По мнению экспертов НРА, в текущем году российское правительство сможет сэкономить до 48 млрд рублей. Уточняется, что эти средства будут направлены на реализацию различных целей, включая индексацию пенсионных выплат граждан России, которые уже вышли на заслуженный отдых по старости.