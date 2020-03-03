В РФ выявили шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали 24 человека из-за COVID-2019.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что на данный момент в России было зафиксировано шесть случаев заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Речь идет о двух китайцах, которых в феврале выписали после выздоровления, и четырех граждан РФ. Трое россиян заболели, когда находились на круизном лайнере Diamond Princess, а четвертый - во время отдыха в Италии, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что в российской столице госпитализировали 24 человека, которые контактировали с инфицированным москвичом, недавно вернувшимся из путешествия по Италии.