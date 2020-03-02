CAS принял заявление биатлонисток о поддельных подписях в документах МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) должен представить в CAS объяснения по поводу поддельных подписей Григория Родченкова на документах российских биатлонисток.

Адвокат Алексей Панич, который представляет в Спортивном арбитражном суде (CAS) интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, дисквалифицированных МОК более двух лет назад, рассказал о ходе дела. По его словам, CAS принял иск о том, что документы, на основании которых МОК дисквалифицировал российских спортсменок, содержат поддельные подписи Григория Родченкова, предписав МОК дать объяснения по этому вопросу в течение суток, пишет ТАСС.

Два года назад МОК пожизненно дисквалифицировал российских биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину, аннулировав все достижения завоеванные спортсменками на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Зайцева, Романова и Вилухина завоевали олимпийское серебро в командной эстафете, Вилухина также получила серебро в спринте.