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Лавров заявил, что РФ не нужны "саммиты ради саммитов"

03.03.2020 20:00
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Лавров заявил, что РФ не нужны "саммиты ради саммитов"

Сергей Лавров рассказал, что Германия и Франция ничего не делают для того, "чтобы убедить своих украинских партнеров" выполнить ранее достигнутые договоренности.

России не нужны "саммиты ради саммитов" в нормандском формате (Россия, Франция, Германия и Украина). Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с финским министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Он пояснил, что германская и французская стороны ничего не делают для того, "чтобы убедить своих украинских партнеров" выполнить ранее достигнутые договоренности. По словам Лаврова, Москва не нуждается в таких "пустых саммитах", так как они не эффективны, пишет РИА Новости.

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